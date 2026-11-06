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Самарских школьников приглашают принять участие во Всероссийской акции «Магия начинается здесь!»

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Самарских школьников приглашают принять участие во Всероссийской акции «Магия начинается здесь!»

До 20 ноября школьники Самары — учащиеся 1-11 классов и учреждений дополнительного образования — могут принять участие во всероссийской акции «Магия начинается здесь!», посвященной популяризации циркового искусства России. Акция проходит в рамках проекта «Культура для школьников».

Для участия нужно подготовить работу в одной или нескольких номинациях: «Оригинальный жанр», «Воздушная гимнастика», «Жонглирование», «Клоунада», «Спортивная акробатика», «Дрессура», «Изобразительное творчество» или «Отзыв о цирковом представлении». В номинациях исполнительского мастерства необходимо записать видеоролик с номером длительностью до 10 минут.

Готовый файл необходимо загрузить на облачный сервис с открытым доступом, после чего нужно заполнить электронную заявку через личный кабинет на портале «Культурадляшкольников.РФ» и указать ссылку на работу.

По итогам акции эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. Победители будут опубликованы 8 декабря на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Теги: Акценты

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