В МВД назвали основания для замены паспорта после изменения внешности

Существенное изменение внешности в результате перенесенного заболевания или медицинского вмешательства может стать причиной для замены паспорта. Об этом 11 ноября напомнили в пресс-службе МВД России.

«Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: существенное изменение внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством», — заявили «РИА Новости» в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что для оформления нового документа в таком случае потребуется предоставить справки, подтверждающие заболевание или проведенную медицинскую процедуру, повлекшие значительные изменения внешности. Эти документы необходимо приложить к остальным материалам.

Юрист Мария Белова отметила, что после ринопластики или увеличения губ паспорт требуется менять не во всех случаях. Решение зависит от степени изменений: если человека по-прежнему можно без труда узнать на фотографии в документе, небольшая коррекция не является основанием для замены.

Если же внешность изменилась настолько, что идентифицировать владельца по паспортному снимку стало сложно, документ необходимо переоформить, уточнила юрист.