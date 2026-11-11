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Пьяный мужчина из-за ревности разбил телефон своей приятельницы в Шенталинском районе

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Пьяный мужчина из-за ревности разбил телефон своей приятельницы в Шенталинском районе

В Отделение МВД России по Шенталинскому району обратилась местная жительница – женщина 1995 года рождения, которая сообщила о том, что ей причинен значительный материальный ущерб.

Заявительница рассказала, что находясь у собственного дома в вечернее время, поссорилась со знакомым. В ходе выяснения отношений, пьяный приятель женщины выхватил из её рук сотовый телефон, бросил его на асфальт, тем самым причинив женщине материальный ущерб на сумму более 5 000 рублей.

Полицейские выехали по указанному адресу, осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали местного жителя  1995 года рождения, в прошлом судимого за имущественное преступление.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что когда увидел, как его спутница набирает неизвестный ему номер для совершения звонка, из-за  ревности разбил её мобильный телефон.

Отделом дознания ОМВД России по Шенталинскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу. Фигурант полностью возместил причиненный ущерб пострадавшей.

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