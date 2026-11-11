Первый чемпионат Самарской области по интерактивному сквошу объединил ветеранов СВО, в том числе с ограниченными возможностями здоровья

10 ноября 2026 года в самарском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» состоялся первый чемпионат Самарской области по спортивному виду спорта «интерактивный сквош». Организаторами соревнований выступили Общероссийская общественная организация «Федерация сквоша России» и самарский филиал фонда «Защитники Отечества» при поддержке Министерства спорта Самарской области.

За звание победителя боролись 10 ветеранов специальной военной операции. Соревнования проходили в современном формате: участники использовали очки виртуальной реальности и проводили матч, состоящий из нескольких этапов, полностью погружаясь в игровой процесс. Интерактивный сквош позволил спортсменам отрабатывать реакцию, координацию и точность движений в безопасной виртуальной среде.

Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия, на которой участников поприветствовали почетные гости.

«Сквош – ровесник тенниса. Интерактивный сквош – это наследие игр будущего. Первые соревнования прошли в 2024 году сразу после презентации виртуального интерактивного сквоша в рамках демо-зоны игр будущего в Кирове в июле месяце. Затем совместно со Всероссийской Федерацией Фиджитал спорта мы помогали проводить отборочные соревнования в госпиталях ветеранов войн. И затем эта история уже пошла в массы. Мы начали проводить соревнования и в конце 2025 года, благодаря Минспорту, спортивную дисциплину по интерактивному сквошу включили во Всероссийский реестр видов спорта. Особенно приятно видеть на соревнованиях настоящих героев – защитников Отечества. Для нас большая честь, что участники специальной военной операции становятся частью нашей спортивной семьи», – отметил председатель Федерации сквоша России Артём Буслаев.

Руководитель cамарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова отметила:

«Это спортивное мероприятие проводится для ветеранов СВО, в том числе для тех, кто имеет тяжелую инвалидность. Сегодня такие чемпионаты проходят во многих регионах страны, и уже через неделю наши победители отправятся в Киров, где представят Самарскую область на Всероссийском чемпионате. Правительство региона и Государственный Фонд всегда поддерживают спортивные соревнования, потому что такие виды спорта вызывают большой интерес. Мы видим, что ветераны приезжают с разных муниципальных районов Самарской области, приезжают с семьями и детьми, — и это лучше всего подтверждает востребованность таких мероприятий».

Директор центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Светлана Кузьмина отметила важность вовлечения ветеранов в спортивную жизнь:

«Интерактивный сквош – это доступный и увлекательный формат, который позволяет нашим защитникам не только поддерживать физическую форму, но и находить новых друзей, возвращаться к активной жизни».

«На соревнования нас пригласил Фонд «Защитники Отечества». Мы первый раз принимаем участие в таком мероприятии. Нам очень понравилось и надеюсь, что такие встречи будут чаще. Ветеранам это дает возможность адаптироваться к мирной жизни, – прокомментировал председатель Ассоциации ветеранов СВО по городу Чапаевск Александр Мацуль.

По итогам напряжённой борьбы бронзовым призёром чемпионата Самарской области по интерактивному сквошу стал Дмитрий Мадюков из Кошкинского района, серебро завоевал Виктор Фомин из Тольятти, а победителем чемпионата стал Александр Харламов из Чапаевска. Все участники соревнований получили благодарственные письма и памятные подарки.

«Всё очень понравилось! Приехал побеждать – и остался доволен», - поделился впечатлениями победитель.

Организаторы и участники чемпионата подчеркивают: важно поддерживать ветеранов СВО, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, посредством таких мероприятий. Спортивные соревнования, подобные чемпионату по интерактивному сквошу, дают защитникам Отечества возможность проявить себя, укрепить здоровье, расширить круг общения и ощутить внимание и заботу общества.