Молодёжка Народного фронта собрала добровольцев из 72 регионов России на форуме “Рубеж: На высоте!” в Сенеже

В Мастерской управления «Сенеж» в Московской области прошёл федеральный форум Молодёжки Народного фронта «Рубеж: На высоте!». Он объединил 270 добровольцев из 72 регионов России. Среди участников – волонтёры гуманитарных миссий, представители групп быстрого реагирования, а также студенты и инструкторы классов БПЛА проекта «На высоте!». Участниками форума стали в том числе 3 волонтёров Самарской области.

Открыл форум руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Он поговорил с молодёжью о принципах работы движения, рассказал о важности ответственности, честности и готовности признавать собственные ошибки. А вечером общение продолжилось в неформальной обстановке: Михаил Кузнецов присоединился к квартирнику, где вместе с добровольцами спел песни под гитару.

«Многие из этих ребят работают в военных госпиталях, помогают нашим раненым бойцам, а ведь им самим около 20 лет. Когда в Дагестане начались паводки, они неделями стояли по пояс в иле, откачивали грязь, помогали людям приводить дома в порядок. Другие участвуют в гуманитарных миссиях в Донецке и Луганске, помогают на военных складах, чтобы бойцы могли быстрее получить необходимую технику. Я горжусь, что у нас такая Молодёжка. Мы должны благодарить этих ребят и поддерживать их в непростой, но уже очень ответственной работе», – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В течение четырёх дней добровольцы участвовали в образовательных лекциях, мастер-классах и практических занятиях. Они осваивали навыки оказания первой помощи, разбирали вопросы организации гуманитарных миссий, развития добровольчества и работы региональных команд.

«Здесь собрались лучшие из лучших – те, кто на протяжении года работал в своих регионах, выезжал в гуманитарные миссии, помогал ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Форум проходит уже в восьмой раз, но впервые в таком формате. Мы сделали акцент на образовательной программе, новых навыках, алгоритмах и правилах работы. Наша задача – чтобы ребята возвращались в свои регионы и работали ещё лучше. Их объединяет любовь к Родине и готовность быть там, где действительно нужна помощь», – рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.

Статс-секретарь – первый заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Евгения Калачёва провела для участников лекцию по профайлингу и познакомила их с методом «7 радикалов». Она рассказала, как по внешнему виду и поведению человека можно предположить особенности его характера, лучше понимать собеседника и выстраивать общение. На конкретных примерах добровольцы разобрали, как применять эти знания в работе с командой и при взаимодействии с людьми.

Отдельное направление программы посвятили беспилотным технологиям. На форуме встретились студенты и инструкторы классов БПЛА Народного фронта. Сегодня такие классы работают уже в 68 организациях среднего профессионального образования, а в планах – открыть 200 классов более чем в 70 регионах страны. Ребята осваивают управление дронами, учатся собирать и программировать беспилотники, готовятся к Общероссийским соревнованиям пилотов «На высоте!».

Участники форума обсудили развитие беспилотных технологий и возможности проекта для молодых специалистов. Спикерами стали руководитель проекта по развитию БПЛА Народного фронта Александр Касауров, чемпион мира по гонкам дронов Александр Холкин, а также депутат Московской областной думы, спортсмен, блогер, музыкант и актёр Александр Зарубин (Стоун).

На «Рубеже» традиционно подвели итоги работы Молодёжки Народного фронта за год. Михаил Кузнецов и Владимир Тараненко наградили лучшие региональные и проектные команды, внёсшие значительный вклад в развитие добровольчества.

Лучшей региональной командой стала команда Молодёжки Народного фронта ДНР. В проекте «Тренер» победила команда Удмуртской Республики, а лучшей проектной командой признали команду Республики Крым. В направлении «Кибердружина» награды получили команды Москвы и Московской области, в проекте «Стоп кровь» – Республики Коми. Лучшими медиакомандами стали команды Архангельской области и Санкт-Петербурга.

Лучшей командой гуманитарной миссии признали команду Оренбургской области. Её добровольцы регулярно выезжают в приграничные и исторические регионы, помогают пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и поддерживают людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для добровольцев из Самарской области форум стал возможностью познакомиться с единомышленниками со всей страны и обменяться опытом. Один из трёх волонтёров Самарской области, координатор Молодёжки Народного фронта Ирина Каштанова приехала в «Сенеж», чтобы перенять практики работы региональных команд и применить их дома.

«Здесь собрались ребята из самых разных регионов, и ты понимаешь, что мы — одна большая команда. Для меня форум — это прежде всего обмен опытом: организация гуманитарных миссий, работа в команде, навыки первой помощи. После «Сенежа» хочется вернуться в Самарскую область и применять всё это в нашей работе, чтобы помогать людям быстрее и слаженнее», – рассказала Ирина Каштанова.

Одним из ярких событий форума стала «Гонка героев» – командное испытание, в котором добровольцы проверили свою выносливость, взаимовыручку и умение действовать сообща.

На церемонии закрытия Александр Зарубин (Стоун) вручил участникам сертификаты о прохождении стратегической сессии «Рубеж: На высоте!» на базе Мастерской управления «Сенеж». Завершился форум концертом музыканта Джанго, который исполнил для добровольцев свои песни.