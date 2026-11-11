Я нашел ошибку
Главные новости:
Участников регионального этапа конкурса «Детский сад года – 2026» определили в Самаре
Участников регионального этапа конкурса «Детский сад года – 2026» определили в Самаре
Транспортная прокуратура контролирует задержки в аэропорту Самары
Транспортная прокуратура контролирует задержки в аэропорту Самары
Поручено ускорить решение вопросов строительства и модернизации соцобъектов в регионах ПФО
Поручено ускорить решение вопросов строительства и модернизации соцобъектов в регионах ПФО
Число малых и средних ИТ-компаний в Самарской области выросло
Число малых и средних ИТ-компаний в Самарской области выросло
В Волжском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир
В Волжском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир
SuperJob запустил бесплатного ИИ-агента для соискателей
SuperJob запустил бесплатного ИИ-агента для соискателей
В Самаре после ДТП иномарка врезалась в металлический забор
В Самаре после ДТП иномарка врезалась в металлический забор
Египет работает над увеличением числа авиарейсов с Россией
Египет работает над увеличением числа авиарейсов с Россией
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.2
EUR 92.4
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарские спортсмены привезли 23 медали с чемпионата и первенства мира по спортивному метанию ножа

162
Самарские спортсмены привезли 23 медали с чемпионата и первенства мира по спортивному метанию ножа

В Ставрополе прошли чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа. Более 150 метателей из 27 стран — представители Азии, Африки, Европы и Латинской Америки — приехали показать свои силы. Сборная России заняла первое общекомандное место как на чемпионате мира, так и на первенстве мира.

Достойный вклад в общую победу внесли спортсмены Самарской области, завоевавшие 23 медали: 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.

Чемпионат мира

● Владимир Брагин — 3 золота, 1 бронза

● Максим Меделяев — 2 бронзы

● Михаил Седышев — 1 бронза

Первенство мира

● Кристина Казачкова — 2 золота, 2 серебра

● Алиса Шишова — 2 золота

● Ксения Яценко — 2 золота, 2 серебра

● Анастасия Архангельская — 1 золото, 1 бронза

● Евгения Лобакова — 1 серебро, 1 бронза

● Захар Герасимов — 2 серебра

«Рад, что смог вновь подняться на международный пьедестал и внести свой вклад в общую победу сборной России. Отдельная благодарность — старшему тренеру сборной команды России, президенту Самарской областной федерации «Спортивное метание ножа» Андрею Яковлеву. А также Игорю Федорееву и Денису Кашубину, чьи воспитанники пополнили медальную копилку сборной», — отметил выпускник «Школы героев», заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев.

В числе участников соревнований – сразу несколько ветеранов СВО, которые после тяжёлых ранений пришли в спортивное метание ножа и уже добились серьёзных успехов.

«Как ветеран боевых действий, я прекрасно понимаю, какой непростой путь вам пришлось пройти. Вы своим примером доказываете, что даже после тяжёлых испытаний можно находить новые цели, двигаться вперёд и побеждать. Горжусь вами!» — подчеркнул Максим Меделяев.

Физическая культура и спорт — один из самых эффективных путей реабилитации и социальной адаптации ветеранов боевых действий. В Самарской области развитию адаптивного спорта уделяют большое внимание: по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и при поддержке областного правительства ветераны СВО занимаются плаванием, следж-хоккеем, адаптивным футболом, баскетболом на колясках и другими видами спорта.

В Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта.

 

Фото - федерация "Спортивное метание ножа"

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
247
Губернатор Вячеслав Федорищев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыли юбилейный всероссийский форум по профилактике социального сиротства
10 ноября 2026  14:56
В Самаре открылся юбилейный Всероссийский форум по профилактике социального сиротства
653
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
10 ноября 2026  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД
388
В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства.
9 ноября 2026  21:31
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
815
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
9 ноября 2026  11:51
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
473
Весь список