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Сегодня в Самарскую областную Думу внесен проект бюджета региона на 2027–2029 годы. Документ накануне был одобрен на заседании правительства Самарской области.
Сегодня в Самарскую губдуму внесен проект бюджета региона на 2027–2029 годы
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Сегодня в Самарскую губдуму внесен проект бюджета региона на 2027–2029 годы

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Сегодня в Самарскую областную Думу внесен проект бюджета региона на 2027–2029 годы. Документ накануне был одобрен на заседании правительства Самарской области.

Сегодня в Самарскую Губернскую Думу внесён проект закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Ранее документ был подробно рассмотрен губернатором Вячеславом Федорищевым и одобрен на заседании Правительства Самарской области.

Заместитель председателя Правительства – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская представила законопроект Председателю Самарской Губернской Думы Екатерине Кузьмичевой и председателю комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктору Кузнецову.

Этот бюджетный цикл – особенный. Впервые он проходит в условиях нового закона «О бюджетном процессе Самарской области», принятого в этом году. Его цель – систематизировать бюджетный процесс, устранить правовые пробелы, унифицировать процедуры и внедрить современные механизмы общественного контроля и парламентского участия. Главная задача – сделать бюджет максимально открытым, прозрачным и эффективным для каждого жителя региона. Показательна и детализация главного финансового документа: если на прошлую трёхлетку объём составлял 1546 страниц, то на этот раз — 2990, что почти в два раза больше. Это отражает более глубокую проработку всех направлений и возросший уровень открытости бюджетного процесса.

Бюджет 2027-2029 учитывает общенациональные приоритеты и условия, в которых предстоит работать стране и региону. Его ключевая характеристика – устойчивость. Доходы трёхлетки запланированы в объёме 976,5 млрд рублей, расходы – 989,9 млрд. В 2027 году доходы составят 309,3 млрд рублей, расходы – 320,7 млрд. Дефицит сократится с 11,3 млрд рублей в 2027 году до 2 млрд к 2028 году. Государственный долг находится на безопасном уровне, мероприятия по мобилизации доходов и повышению эффективности расходов заложены в плане оздоровления финансов.

Одним из главных акцентов является социальная направленность и семейноцентричность. Расходы на детский бюджет составят 84,7 млрд рублей, на поддержку отдельных категорий граждан – 36,6 млрд. Отдельный блок – меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей: прямые выплаты, жилищные и медицинские меры, транспортные льготы, поддержка детей. Все принятые обязательства сохраняются: индексируются выплаты, стипендии, питание школьников, оплата труда работников бюджетной сферы.

При подготовке законопроекта проведена работа по структурированию государственных программ – они сконцентрированы и синхронизированы с национальными целями и стратегическими приоритетами развития Самарской области. Вместо 47 программ теперь действует 21, число ответственных исполнителей сократилось до 20. Это повышает управляемость процессов, усиливает ответственность органов исполнительной власти и эффективность стратегического планирования.

На реализацию 7 национальных целей и 11 национальных проектов в трёхлетнем периоде предусмотрено 32,6 млрд рублей. Ключевые направления – комфортная и безопасная среда для жизни, сохранение населения и поддержка семьи, экологическое благополучие.

Развитие региона невозможно без развития инфраструктуры. На эти цели в трёхлетке предусмотрено 29,3 млрд рублей – это 46 объектов. Среди них школы в селе Ягодное и микрорайоне Фёдоровка, детские сады в Тольятти и Самаре, поликлиника в Подстепках, спортивные комплексы, метро и дорожное хозяйство.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2027 году составят 48,7 млрд рублей. Изменяется единый норматив отчислений от НДФЛ: с 2027 года он составит 30% для городских округов и муниципальных районов. Для компенсации выпадающих доходов муниципалитетов предусмотрены новые дотации.
Все параметры бюджета учитывают федеральные и региональные приоритеты, формируя финансовую основу для реализации национальных целей, поставленных Президентом РФ, и исполнения поручений Губернатора.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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