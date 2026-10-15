Баскетболистки «Самары-2» вышли на первое место в Суперлиге

Игроки женской баскетбольной команды «Самара-2» одержали вторую победу подряд и возглавили турнирную таблицу Суперлиги, второго по статусу дивизиона российского женского баскетбола.

Сегодняшний домашний матч против подмосковной «Спарты энд К-2» в «МТЛ-2» стартовал почти на полтора часа позже запланированного из-за объявленной в регионе ракетной опасности.

Но команду это не смутило. Отыграв по ходу матча отставание в «-19», «Самара-2» проявила характер и в концовке вырвала победу - 70:69.

Игровой день в Суперлиге еще продолжается, но прямо сейчас «Самара-2» - лидер турнира.

Фото: минспорта СО