Самара вошла в коллекцию стаканов «Вкусно - и точка»

С 12 октября в ресторанах сети можно получить горячие напитки в стаканах с видами Самары.



Город впервые представлен в коллекции, посвящённой российским городам.



Кроме того, автор всех иллюстраций: самарский художник Сева Выводцев, креативный директор и сооснователь дизайн-агентства «ТРУД».



Всего в коллекции 14 дизайнов с зимними пейзажами.

Наряду с Самарой в неё вошли:

Владикавказ,

Красноярск,

Вологда,

Ростов-на-Дону,

Челябинск,

Мурманск,

Москва,

Санкт-Петербург,

Сочи,

Новокузнецк

Орловская область.



Стаканы распределяются по стране без привязки к регионам, поэтому дизайн с видом Самары можно встретить в любом городе.



Самара не впервые представлена в сети быстрого питания «Вкусно - и точка». В коллекции, приуроченой к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос была представлена Самарская ракета-носитель «Союз - 2».



Источник фото: «Вкусно — и точка» / минэкономразвития Самарской области