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Самара вошла в коллекцию стаканов «Вкусно - и точка»

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С 12 октября в ресторанах сети можно получить горячие напитки в стаканах с видами Самары.

С 12 октября в ресторанах сети можно получить горячие напитки в стаканах с видами Самары.

Город впервые представлен в коллекции, посвящённой российским городам.

Кроме того, автор всех иллюстраций: самарский художник Сева Выводцев, креативный директор и сооснователь дизайн-агентства «ТРУД».

Всего в коллекции 14 дизайнов с зимними пейзажами.
Наряду с Самарой в неё вошли:
Владикавказ,
Красноярск,
Вологда,
Ростов-на-Дону,
Челябинск,
Мурманск,
Москва,
Санкт-Петербург,
Сочи,
Новокузнецк
Орловская область.

Стаканы распределяются по стране без привязки к регионам, поэтому дизайн с видом Самары можно встретить в любом городе.

Самара не впервые представлена в сети быстрого питания «Вкусно - и точка». В коллекции, приуроченой к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос была представлена Самарская ракета-носитель «Союз - 2».
 

Источник фото: «Вкусно — и точка» / минэкономразвития Самарской области

 

Теги: Самара

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