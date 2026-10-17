Самара вошла в коллекцию стаканов «Вкусно - и точка»

С 12 октября в ресторанах сети можно получить горячие напитки в стаканах с видами Самары.
Город впервые представлен в коллекции, посвящённой российским городам.
Кроме того, автор всех иллюстраций: самарский художник Сева Выводцев, креативный директор и сооснователь дизайн-агентства «ТРУД».
Всего в коллекции 14 дизайнов с зимними пейзажами.
Наряду с Самарой в неё вошли:
Владикавказ,
Красноярск,
Вологда,
Ростов-на-Дону,
Челябинск,
Мурманск,
Москва,
Санкт-Петербург,
Сочи,
Новокузнецк
Орловская область.
Стаканы распределяются по стране без привязки к регионам, поэтому дизайн с видом Самары можно встретить в любом городе.
Самара не впервые представлена в сети быстрого питания «Вкусно - и точка». В коллекции, приуроченой к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос была представлена Самарская ракета-носитель «Союз - 2».
Источник фото: «Вкусно — и точка» / минэкономразвития Самарской области