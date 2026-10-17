В 11 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали воронежский "Факел".

Счет в матче открыли гости на 17 минуте встречи, навес Ильнура Альшина с углового замкнул Клейтон – 0:1.

Самарцы отыгрались через восемь минут, с навеса Кирилла Печенина головой мяч в ворота отправил Мартин Крамарич – 1:1.

На 67 минуте матча подачу с углового Ильнара Альшина замкнул Матвей Бардачев – 1:2.

"Крылья Советов" впервые в истории проиграли "Факелу" в домашнем матче.

В следующем матче "Крылья Советов" в Казани встречаются с "Рубином". Игра 12 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 24 октября, в 18:15, сообщает пресс-служба ПФК "КС".