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В ЖК «Боярский двор» в Самаре не соблюдаются правила пользования канализацией
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В ЖК «Боярский двор» в Самаре не соблюдаются правила пользования канализацией

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В ЖК «Боярский двор» в Самаре не соблюдаются правила пользования канализацией

В ЖК «Боярский двор», расположенном по адресу: Самара, ул. Солнечная, 40, 42, настойчиво не соблюдаются правила пользования канализацией. Такой вывод можно сделать в том числе исходя из информации от управляющей компании, обслуживающей эти дома.

В Самаре есть небольшое количество домов, в которых из-за рельефа местности в подвалах устанавливают канализационные насосы. Иначе стоки не будут уходить в централизованную канализацию. Именно эти насосы забиваются мусором на ул. Солнечной, 40, 42.

Несмотря на регулярные предупреждения, адресованные жителям, в унитазы и раковины продолжают смываться влажные салфетки, ватные палочки и другой мусор. «Кидали влажные салфетки в канализацию и будем кидать, а ваша работа – чистить», – примерно так, бывает, звучит обратная связь при попытках проведения бесед с целью решить проблему засоров в конкретном ЖК.

По регламенту специалисты «РКС-Самара» должны выезжать и проводить профилактическую чистку раз в квартал. Сейчас же по этому адресу приезжают несколько раз в неделю!

Ресурсоснабжающая и управляющая компании проводят масштабную разъяснительную работу, доводят всеми возможными способами до жильцов правила пользования канализацией. Да и у самих жителей есть возможность увидеть своими глазами, как страдает система водоотведения от подобных действий: насосы забиваются салфетками и перестают работать, подвал дома затапливается стоками, происходят изливы из колодцев. Это значительно ухудшает качество жизни в доме, снижает статус жилого комплекса – с элитного до непригодного.

«РКС-Самара» делает все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей ЖК «Боярский двор». Но и этого недостаточно в данной ситуации – необходимо ответственное отношение и самих жильцов к использованию системы водоотведения.

Канализация будет работать исправно только тогда, когда будут строго соблюдаться правила пользования водоотведением:

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ смывать в канализацию:

- влажные салфетки (даже с надписью «растворимые»!),

- средства гигиены (ватные диски, палочки, прокладки, подгузники),

- средства контрацепции,

- стройматериалы (смеси, порошки и т.д.),

- остатки еды и очистки от фруктов, овощей, ягод,

- бумагу,

- лекарства,

- гранулы для лотков для животных.

Очень надеемся на осознанность жителей ЖК и содействие в решении сложившейся ситуации.

 

Теги: РКС-Самара

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