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В Самаре начала работать первая современная сливная станция, куда ассенизаторские машины должны сливать жидкие бытовые отходы

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В Самаре начала работать первая современная сливная станция, куда ассенизаторские машины должны сливать жидкие бытовые отходы

«РКС-Самара» ввели в эксплуатацию станцию приёма жидких бытовых отходов (ЖБО). Сегодня специалисты приняли первые 10 кубометров сточных вод из ассенизаторской машины.

Станция представляет собой современный модуль, установленный на действующих сетях водоотведения. Приём жидких бытовых отходов осуществляется через специальный кластер, оборудованный магнитным замком и приборами учёта. Стоки поступают в систему, проходят первичную очистку перед отправкой в городскую сеть, а в линии водоотведения дополнительно разбавляются водой для дальнейшей транспортировки на очистные сооружения.

Проектная мощность объекта – 100 кубометров стоков в час и до 1000 кубометров в сутки. Станция сможет одновременно принять две ассенизаторские машины.

Для оформления разрешения на законный слив ЖБО компаниям по откачке стоков необходимо обращаться в производственно-коммерческую службу «РКС-Самара»: по договору каждая фирма получит специальные карты с полоняемым балансом для оплаты услуг водоотведения.

Всего в городе запускается две такие станции, вторая – в Красноглинском районе. Оба объекта построены по инвестиционной программе «РКС-Самара», стоимость – около 33 млн рублей. Запуск станций повысит надёжность барьера против незаконных сбросов жидких отходов.

 

Теги: РКС-Самара

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