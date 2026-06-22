В Самаре массово отменяются и задерживаются перелеты в Москву и Краснодарский край

С утра и до вечера 22 июня сломалось расписание полетов пассажирских самолетов по двум популярным направлениям. Более десятка рейсов отменены или задерживаются.

Это связано большей частью с ограничениями на работу аэропортов в Краснодарском крае и Москве, которые вводились и отменялись прошлым вечером и ночью.

Так на вылет из Самары сложности возникли у пассажиров восьми рейсов. Отменено три рейса в Москву, один — задерживается. Также задерживаются три перелета в Сочи и один в Краснодар.

Также отменено три рейса из Москвы в Самару, задерживаются два. Из Сочи отложено три перелета, из Краснодара — один.

Отметим, что задержки ожидаются на некоторых международных рейсах — из Душанбе (Таджикистан) и Шарм-Эль-Шейх (Египет). Всего по направлению в Самару задержано или отменено 11 рейсов, пишет Обоз-инфо.