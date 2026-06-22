Самарский космонавт Олег Кононенко отметил День рождения

21 июня свой 62-й день рождения отметил начальник Центра подготовки космонавтов и космонавт Олег Кононенко. Он известен как один из самых опытных космонавтов в мире, установивший мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите — 1111 суток.

В первом полете Кононенко работал на МКС с апреля по октябрь 2008 года, экспедиция длилась 199 суток. Во втором полете он впервые был командиром экипажа корабля «Союз», выбрав себе позывной «Антарес». Всего на его счету 5 космических полетов.

Космонавт совершил 7 выходов в открытый космос общей длительностью 44,5 часа. За достижения ему присвоены звания Героя Российской Федерации и почетного звания летчика-космонавта РФ, пишет ГТРК-Самара.

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