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За прошедшие выходные на дорогах самарского региона выявлено более 1000 нарушений ПДД

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За прошедшие выходные на дорогах самарского региона выявлено более 1000 нарушений ПДД

В Самарской области подвели итоги профилактических рейдовых мероприятий, проведённых сотрудниками Госавтоинспекции с 19 по 21 июня. За прошедшие выходные на дорогах региона выявлено более 1000 нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание в ходе рейдов уделялось пресечению грубых нарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения. Так, сотрудники Госавтоинспекции выявили 47 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. Еще 25 человек были задержаны за управление транспортными средствами, не имея права управления либо будучи лишенными такого права.

В ходе мероприятий пресечено 24 факта выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения. Также выявлено 192 нарушения требований к светопропускаемости стекол транспортных средств, связанных с незаконной тонировкой. За нарушение правил применения ремней безопасности к административной ответственности привлечены 97 участников дорожного движения. Кроме того, выявлено 37 нарушений правил перевозки детей. Не остались без внимания и нарушения, допускаемые пешеходами. За отчетный период сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 22 нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов. Еще в 19 случаях водители не предоставили преимущество в движении пешеходам. Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения. Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, взаимное уважение и ответственное поведение помогают сохранить жизнь и здоровье людей.

Теги: БДД

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