Телебашня в Самаре включит подсветку в День памяти и скорби

22 июня филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку телебашни в День памяти и скорби.

На медиафасаде отобразятся надписи «22 июня – День памяти и скорби» с изображениями вечного огня, гвоздик, георгиевской ленты.

Учитывая годовщину начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 год, 4 утра), в программу добавлены военные изображения с надписями «Тот самый первый день войны», «22 июня ровно в 4 утра» и «85 лет».

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

Тематические подсветки будут включены также на телебашнях и мачтах Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Казани, Кызыла, Майкопа, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Черкесска, Ярославля и других городов.