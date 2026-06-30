В Самаре прошел инклюзивный турнир по мини-футболу

На площадке крытого футбольного манежа «Самара Арена» в преддверии Дня ветеранов боевых действий состоялся инклюзивный турнир по юнифайд мини-футболу 5х5.
Организаторами мероприятия выступили ГБУ «ЦАФКАС», самарская региональная общественная благотворительная организация инвалидов с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада Самарской области», судейство обеспечила Самарская областная федерация футбола.
Мероприятие объединило разных любителей футбола: людей с ментальными особенностями, ветеранов и участников специальной военной операции, сотрудников государственных и муниципальных органов власти, ветеранов спорта.
Игроков приветствовали участники СВО: выпускник «Школы героев», помощник губернатора Самарской области, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО по г.Самара Максим Меделяев и руководитель первичного отделения Ассоциации ветеранов СВО по Промышленному району, куратор по патриотическому воспитанию молодежи г.о. Самара Ринат Калимуллин.
Призерами соревнований стали:
Среди женских команд:
ДСО «Приволжский»
ДСО «Похвистневский»
ДСО «Сергиевский» и ДСО «Самарский»
Среди мужских команд:
Ассоциация ветеранов боевых действий и ДСО «Приволжский»
ДСО «Похвистневский»
ДСО «Сергиевский» и ООО «Жизнецвет»
Фото Максима Калинкина / минспорта СО