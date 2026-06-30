В Самаре прошел инклюзивный турнир по мини-футболу

На площадке крытого футбольного манежа «Самара Арена» в преддверии Дня ветеранов боевых действий состоялся инклюзивный турнир по юнифайд мини-футболу 5х5.

Организаторами мероприятия выступили ГБУ «ЦАФКАС», самарская региональная общественная благотворительная организация инвалидов с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада Самарской области», судейство обеспечила Самарская областная федерация футбола.

Мероприятие объединило разных любителей футбола: людей с ментальными особенностями, ветеранов и участников специальной военной операции, сотрудников государственных и муниципальных органов власти, ветеранов спорта.

Игроков приветствовали участники СВО: выпускник «Школы героев», помощник губернатора Самарской области, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО по г.Самара Максим Меделяев и руководитель первичного отделения Ассоциации ветеранов СВО по Промышленному району, куратор по патриотическому воспитанию молодежи г.о. Самара Ринат Калимуллин.

Призерами соревнований стали:

Среди женских команд:

ДСО «Приволжский»

ДСО «Похвистневский»

ДСО «Сергиевский» и ДСО «Самарский»

Среди мужских команд:

Ассоциация ветеранов боевых действий и ДСО «Приволжский»

ДСО «Похвистневский»

ДСО «Сергиевский» и ООО «Жизнецвет»

Фото Максима Калинкина / минспорта СО