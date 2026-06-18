Грузовик и легковушка столкнулись в Сызранском районе: двое погибших

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Сызранском районе Самарской области. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 18 июня 2026 года в 08:20 на 866 километре автодороги М-5 «Урал» грузовик Hongyan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель и пассажир Toyota Corolla скончались на месте происшествия, несовершеннолетний пассажир - госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.