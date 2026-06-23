Суд по делу об убийстве Тархова чуть не сорвался из-за ракетной опасности в Самаре

Сегодня, 23 июня, в Самарском областном суде планировалось продолжить рассмотрение резонансного уголовного дела — убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, пишет Самара-АиФ.

Участников процесса и подсудимых уже ввели в зал суда, когда в 11:05 по Самарской области была объявлена ракетная опасность. В городе зазвучали сирены, людей призвали укрыться в безопасных местах.

В связи с угрозой было принято решение экстренно отложить начало заседания. Судья и участники процесса покинули зал и проследовали в укрытия.

Напомним, на скамье подсудимых по этому делу находятся Екатерина Тархова, 80-летняя Таиса Киселёва. Им инкриминируется убийство экс-мэра Самары и его супруги. На предыдущем заседании Бельская заявила, что на совершение преступления её толкнула семья Метревели, которая выманила у неё более 30 миллионов рублей.

После отбоя ракетной опасности заседание было возобновлено.