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В России начали «бодяжить» бензин

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В России начали «бодяжить» бензин

В минувшие дни на сайтах объявлений стали появляться предложения приобрести бензин «с рук». Федеральная антимонопольная служба сообщила, что находится во взаимодействии с цифровыми платформами для того, чтобы предотвратить спекулятивные перепродажи топлива. Сайты объявлений удаляют такие публикации, а маркетплейсы, где торговля топливом запрещена, блокируют попытки создать такие карточки на этапе модерации, информировали в ФАС.

Покупка бензина у спекулянтов по объявлениям, появившимся в сети на фоне временной нехватки топлива на некоторых АЗС, может вывести из строя двигатель автомобиля. Проверить качество такого нефтепродукта у потребителя нет, а риски высоки, отмечает доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов. В первую очередь от такого топлива пострадают более новые машины, рассчитанные на бензин высокого качества, пишет Ура.ру.

«Спекулянты покупают топливо на тех же самых АЗС, что и остальные потребители. Это как раз те люди, которые подгоняют цистерны и большие баки к бензоколонкам и наполняют их по стандартным ценам, а потом втридорога продают. Люди могли бы спокойно купить этот бензин на заправке, если бы до них это не сделали перекупщики», — объяснил Валерий Андрианов.

Основной риск покупки такого бензина для автовладельцев — вероятность заправить машину «бодягой», отмечает эксперт. Он напомнил, что такое топливо было распространено в стране в 1990-х и начале 2000-х годов, затем российские власти стали достаточно эффективно с этим бороться.

Однако в нынешних условиях есть риск, что эта незаконная практика снова наберет популярность, полагает экономист.

«Из низкокачественного прямогонного бензина получить относительно приемлемое топливо, добавляя туда различные вредные для двигателя добавки. Этим когда-то промышляли не только частные „предприниматели“, но и даже некоторые нефтебазы. Сейчас есть риск возвращения этого „серого“ рынка, когда разбавленный прямогонный или низкооктановый бензин будут продавать под видом качественного. У покупателя нет возможности проверить, что он купил — нафту или 95-й», — говорит Андрианов.

Старые «Жигули», выпущенные в 80-х годах прошлого века, могут понести меньший ущерб от заправки таким топливом, продолжает экономист, но для более или менее новой машины, рассчитанной на качественный бензин, это опасно и может быстро «убить» двигатель. Если такая практика будет продолжаться, государство продолжит настраивать систему контроля, нацеленную на то, чтобы пресечь оборот такого топлива, уверен собеседник URA.RU.

В свою очередь, на фоне сложностей на топливном рынке власти и сами допускают некоторое снижение стандартов, сказал Андрианов. «Российский бензин в результате модернизации, проведенной на заводах, достиг очень высокого качества, соответствующего требованиям европейского рынка. До 2022 года значительная часть поставок отечественного автомобильного топлива шла в Европу. Сейчас появляется информация, что власти опускают некоторое снижение требований, но не в ущерб качеству — до уровня „Евро 3“, что вполне приемлемо», — комментирует эксперт.

Однако снижение качества топлива частниками на нефтебазах или вовсе в гаражах – это далеко не «Евро-3», а просто так называемая «бодяга», которая вообще никаким стандартам не соответствует», подчеркнул Андрианов.

 

 

 

 

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