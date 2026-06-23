В Красноглинском районе Самары 85-летний водитель на Reno Logan столкнулся с ГАЗелью

22 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Красноглинском районе Самары 85-летний водитель, управляя автомобилем Reno Logan, столкнулся с ГАЗелью. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 22.06.2026 в 14:35 85-летний водитель управляя автомобилем Reno Logan, двигался по Московскому шоссе в районе д. 7 «А» (19км), совершил наезд на автомобиль Газ 3302, под управлением 29-летнего водителя, который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией при наличии аварийного знака. Водителю легкового автомобиля назначено стационарное лечение.