В Волжском районе прошли учения по отработке действий при ЧС

В Волжском районе успешно проведены командно-штабные учения с органами управления гражданской обороны, районными силами и средствами системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Действия в условиях ЧС оценивала рабочая группа Главного управления МЧС России по Самарской области, которую возглавил заместитель начальника Главного управления, полковник Сергей Гусак.

Цель учений — отработка практических навыков руководящего состава при ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и переводе гражданской обороны на режим военного времени времени.

В ходе командно-штабных учений было проведено совещание с заслушиванием руководящего состава Волжского района о работе в области ГО, оперативных действиях и мерах по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проверены планирующие документы.

Во время проведения практической части учений, силы и средства района оперативно отработали совместные действия по ликвидации последствий ЧС.

После учений прошло совещание руководства областного МЧС и района. Участники обсудили дальнейшую работу по гражданской обороне и защите населения. Представители чрезвычайного ведомства оценили действия района по отработке условной ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

