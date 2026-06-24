В Самаре проводят дополнительные техобследования аварийных домов 

В Самаре по поручению Ивана Носкова активизирована работа по выявлению и расселению домов, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии. В числе прочего специалисты проводят дополнительные технические обследования, которые позволяют более точно оценить степень опасности зданий.



Один из домов, где проведено дополнительное техобследование, это дом № 4 по Южному проезду в Железнодорожном районе, который был признан аварийным в 2021 году. По результатам обследования выявлена непрочность строительных конструкций, проживание признано небезопасным. В связи с этим на комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города Самары 22 июня было принято решение о введении на доме режима повышенной готовности и о полном его расселении. Это позволит исключить риски для жителей и подготовить здание к последующему демонтажу.



4 семьи ранее переехали из дома № 4 по Южному проезду, жители оставшихся четырех квартир на тот момент от переезда отказались. Сейчас это необходимо сделать в принудительном порядке.



По всем вопросам, связанным с расселением дома № 4 по Южному проезду, в том числе по вопросу помощи с транспортировкой вещей жители могут обращаться в администрацию Железнодорожного района города Самары по телефону: 8 (846) 339-01-46.

Фото: пресс-служба администрации Самары