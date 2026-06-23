Кинотеатр под открытым небом "Филин": смотрите на этой неделе

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!
25 июня (Четверг):
17.00 – 17.35 «Устремленные к звездам» (Документальный, 2025г, 12+)
17.45 – 20.20 «12 стульев» (1971г., 6+)
20.30-22.30 Фестиваль «Земля открытий»
26 июня (пятница):
16.30 – 17.50 «Кортик» (1954г., 6+)
18.00 – 20.00 «Ходячий замок» (2004г., 6+)
20.10 – 22.20 «Дело храбрых» (2017г., 18+)
27 июня (суббота):
16.00 – 21.00
Мероприятия, посвященные Дню молодежи
28 июня (воскресенье):
16.30 – 17.10 Мультфильмы: «Малыш и Карлсон» (1968г., 0+), «Карлсон вернулся» (1970г., 0+)
17.15 – 18.30 «Королевство кривых зеркал», (1963г., 12+)
18.40 – 19.50 «Бемби» (1942г., 0+)
20.00 – 21.50 «Поехавшая» (2023г., 16+)
Фото: Самарская набережная