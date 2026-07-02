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Житель Тольятти осужден за покушение на сбыт наркотических средств

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Житель Тольятти осужден за покушение на сбыт наркотических средств

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами и согласно отведенной роли, забрал из тайников оптовые партии наркотических средств. В последующем он расфасовал их на мелкие дозы и должен был сбыть третьим лицам.

Однако довести преступный умысел до конца подсудимому не удалось, поскольку он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При досмотре задержанного правоохранителями в его рюкзаке обнаружено и изъято из незаконного оборота около 3 грамм запрещенных веществ.

С учетом мнения прокурора и обстоятельств дела суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с требованиями п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ сотовые телефоны, использованные в качестве средств совершения преступления, конфискованы в доход государства.

В отношении иных участников преступного сговора уголовное дело выделено в отдельное производство.

 

 

Теги: Стоп Наркотик

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