В помощью самарских полицейский пресечена деятельность группы наркодилеров

Оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Самарской области и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность преступной группы. Её участники подозреваются в сбыте сильнодействующего вещества.

Предварительно установлено, что двое мужчин и женщина ввозили запрещенные к свободному обороту препараты для расфасовки и рассылки покупателям по почте. Злоумышленники успели отправить посылку в Самару. Но были задержаны в Санкт-Петербурге оперативниками ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проведения обысков у фигурантов обнаружено и изъято более 10 килограммов сильнодействующего вещества, упаковочный материал, капсулятор, а также готовые к отправке посылки по 50 и 100 капсул.

Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. Трём фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.