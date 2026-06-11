В помощью самарских полицейский пресечена деятельность группы наркодилеров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев назначил нового министра градостроительной политики Самарской области
Вячеслав Федорищев назначил нового министра градостроительной политики Самарской области
Синоптик оценил вероятность возникновения белых ночей в Москве
Синоптик оценил вероятность возникновения белых ночей в Москве
Гандбольное лето: в Тольятти состоялся детский турнир ко Дню города
Гандбольное лето: в Тольятти состоялся детский турнир ко Дню города
В Историческом парке «Россия – моя история» 10.06.2026 г. состоялась торжественная презентация патриотического проекта «Самарский полк 1445»
В Историческом парке «Россия – моя история» 10.06.2026 г. состоялась торжественная презентация патриотического проекта «Самарский полк 1445»
В Кинель-Черкасском районе горел мусор
В Кинель-Черкасском районе горел мусор
«СВОё Дело» в действии: как выпускник региональной программы строит бизнес на картофеле
«СВОё Дело» в действии: как выпускник региональной программы строит бизнес на картофеле
Минтранс Самарской области провёл внеплановую проверку работы межмуниципального маршрута № 396
Минтранс Самарской области провёл внеплановую проверку работы межмуниципального маршрута № 396
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.79
0.06
EUR 83.08
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В помощью самарских полицейский пресечена деятельность группы наркодилеров

266
В помощью самарских полицейский пресечена деятельность группы наркодилеров

Оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Самарской области и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность преступной группы. Её участники подозреваются в сбыте сильнодействующего вещества.

Предварительно установлено, что двое мужчин и женщина ввозили запрещенные к свободному обороту препараты для расфасовки и рассылки покупателям по почте. Злоумышленники успели отправить посылку в Самару. Но были задержаны в Санкт-Петербурге оперативниками ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проведения обысков у фигурантов обнаружено и изъято более 10 килограммов сильнодействующего вещества, упаковочный материал, капсулятор, а также готовые к отправке посылки по 50 и 100 капсул.

Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. Трём фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У девушки в Новокуйбышевске нашли больше 30 свертков с наркотиком
07 июня 2026, 12:27
У девушки в Новокуйбышевске нашли больше 30 свертков с наркотиком
Задержанная пояснила сотрудникам полиции, что изъятое – наркотическое средство, которое она приобрела через тайник-закладку на одной из улиц Самары для... Происшествия
999
В Волжском районе с мефедроном задержали 23-летнего жителя одной из соседних областей
30 мая 2026, 10:41
В Волжском районе с мефедроном задержали 23-летнего жителя одной из соседних областей
Он планировал сбыть их с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Криминал
2084
Тольяттинку задержали со свертком гашиша
19 мая 2026, 11:59
Тольяттинку задержали со свертком гашиша
В начале мая текущего года сотрудники Госавтоинспекции на контрольно- пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки... Криминал
2316
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
11 июня 2026  19:04
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
210
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
11 июня 2026  18:11
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
395
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
11 июня 2026  16:10
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
360
Самарская и Нижегородская области договорились о совместном развитии внутреннего туризма
11 июня 2026  15:43
Самарская и Нижегородская области договорились о совместном развитии внутреннего туризма
287
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
10 июня 2026  11:37
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
581
Весь список