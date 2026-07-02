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Более половины жителей Самарской области заявили, что нейросети помогают справляться с рабочим хаосом

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Более половины жителей Самарской области заявили, что нейросети помогают справляться с рабочим хаосом

Искусственный интеллект меняет не только рабочие процессы, но и эмоциональное состояние сотрудников: более четверти пользователей нейросетей в Самарской области стали чувствовать себя спокойнее на работе, а более половины отмечают, что ИИ помогает лучше контролировать задачи и справляться с ощущением хаоса. К такому выводу пришли аналитики платформы hh.ru и девелопера Level Group по итогам опроса* более 2 тыс. российских соискателей, в том числе из Самарской области.

Согласно исследованию, 26% пользователей нейросетей отмечают, что благодаря ИИ стали чувствовать себя спокойнее во время работы. Из них 14% заявили о заметном снижении уровня тревожности, а ещё 12% говорят о положительном, хотя и менее выраженном эффекте.

При этом более половины респондентов (52%) отмечают, что нейросети помогают лучше контролировать профессиональную сферу и справляться с ощущением хаоса. Так, 11% уверены, что благодаря ИИ стали продуктивнее управлять задачами и ежедневной нагрузкой, а ещё 41% отмечают: нейросети делают рабочий процесс более понятным и предсказуемым.

Часть респондентов также отмечает и обратный эффект. Так, 5% опрошенных признались, что использование ИИ вызывает у них стресс. Среди причин — опасения допустить ошибку из-за неверной рекомендации цифрового помощника, необходимость постоянно перепроверять результаты и беспокойство, связанное со стремительным развитием технологий. В то же время более половины опрошенных (55%) не заметили изменений в уровне стресса после начала применения нейросетей. Для большинства пользователей ИИ пока остаётся прежде всего рабочим инструментом, а не способом борьбы с тревожностью.

«Если раньше технологии воспринимались прежде всего как метод повышения производительности, то сегодня мы видим ещё один эффект — психологический. Части сотрудников ИИ помогает снизить уровень неопределённости и вернуть ощущение контроля над задачами. Вместе с тем полностью переложить ответственность за решения на технологии невозможно, и именно поэтому у некоторых пользователей возникают новые опасения и тревоги», — комментирует HR-директор Level Group Валентина Романова.

По мнению экспертов, по мере распространения искусственного интеллекта на рабочих местах вопрос его влияния на психологическое состояние сотрудников будет становиться всё более актуальным. Если сегодня нейросети помогают одним людям чувствовать себя увереннее и спокойнее, то для других цифровые помощники уже становятся новым фактором стресса.

* Методология: опрос проводился с 29 мая по 8 июня 2026 года среди 2 032 российских соискателей, в том числе из Самарской области.

Теги: Опрос

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