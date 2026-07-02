Самарцы рассказали, на какие цели откладывают деньги

В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В Самаре доля сторонников стратегии активных трат сегодня составляет 17%, тогда как число приверженцев экономии — 47%.



В структуре накопительных целей безусловным лидером является финансовая подушка безопасности — ее формированием озабочены 35% респондентов. Каждый пятый опрошенный копит на недвижимость, еще 18% — на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного дела (4%). При этом 6% горожан берегут финансы без определенной цели, еще 5% откладывают на обучение, покупку дорогих вещей и медицинские услуги (по 7%).



30% опрошенных откладывают 10—25% дохода, суммы в объеме 26—33% называют 8% респондентов. Менее 10% откладывают 34% горожан.



Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели, а также на будущее детей. Женщины же чаще сообщают, что копят на отдых и собственное образование.



Молодежь до 35 лет чаще готова экономить ради недвижимости (27%), путешествий (25%), автомобиля (17%), медицинских услуг (14%), крупных покупок (13%), а также образования (10%). При этом именно молодые респонденты чаще говорят об увеличении трат в этом году (22%). Респонденты от 35 до 45 лет придают большое значение будущему детей, на эту цель откладывают 19% опрошенных. Граждане 45+ ожидаемо выделяются интересом к пенсионным накоплениям (17%).



Респонденты с высшим образованием чаще тех, кто имеет среднее профессиональное, стремятся создать финансовую подушку, копят на недвижимость, ремонт и на жизнь после выхода на пенсию. Закончившие колледж вдвое чаще откладывают на автомобиль.



Чем выше заработок, тем больше доля откладываемых средств и тем чаще встречаются такие цели для накопления, как недвижимость, отдых и пассивный доход.



Время проведения: 15—25 июня 2026 года