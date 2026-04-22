Самарчанка решила обогатиться за счет фиктивной постановки на учет иностранцев

Жительница г. Самары решила обогатиться за счет фиктивной постановки на учет иностранцев. Всего она совершила 9 преступлений по фиктивной постановке на учет.

Рассмотрев материалы дела, суд привлек женщину к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должницы постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ей имущества и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением