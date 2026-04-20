Житель Самарской области лишился Мерседеса за пьяную езду

Житель Самарской области был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, когда следовал в вечернее время по дорогам г. Кинеля на своем «Mercedes-Benz E300». При проверке оказалось, что мужчина перед тем как сесть за руль, выпил несколько бутылок слабоалкогольного напитка. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Рассмотрев материалы дела, суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и обязал обратить его автомобиль в доход государства. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении нарушителя возбудили исполнительное производство.

На основании постановления суда в отделении судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках него сотрудниками Службы транспортное средство у должника было конфисковано и передано в Росимущество для дальнейшей реализации в доход государства.