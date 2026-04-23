В зону СВО приставы Елховского передали грузовой автомобиль

Судебные приставы Елховского района Самарской области конфисковали у местного жителя грузовой автомобиль и передали его на нужды СВО.

Находясь в состоянии опьянения, житель Самарской области решил сесть за руль своего грузового автомобиля. Во время движения по дорогам населенного пункта мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Заметив у водителя внешние признаки опьянения, они предложили ему пройти освидетельствование. Однако мужчина отказался.

В связи с тем, что ранее владелец грузовика уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Рассмотрев материалы, суд приговорил должника к 200 часам обязательных работ, а транспортное средство постановил конфисковать и обратить в доход государства.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Елховского района. Сотрудниками органов принудительного исполнения незамедлительно было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Грузовой автомобиль конфисковали и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО.