Самарцы приняли участие в третьем апрельском среднике

22 апреля в Самаре состоялся третий средник с начала весеннего марафона чистоты. Среди его участников — сотрудники предприятий, молодежь, активные жители, общественные организации, ТОС, муниципальные и государственные служащие, депутаты.

Всего в уборке в этот день приняли участие более 20 тысяч человек. Собранный мусор до конца сегодняшнего дня вывозят на специализированные площадки.

Напомним, в первом общегородском субботнике, который состоялся 18 апреля, приняли участие 40 тысяч самарцев. Совместными усилиями они собрали более 1,5 тысяч тонн мусора, который силами городских служб в полном объеме был вывезен на полигон. Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/...

Фото: пресс-служба администрации Самары