Фальков: в вузах РФ будет новая специальность по автономным мобильным системам

Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом 23 апреля сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху» в Национальном центре «Россия», пишут "Известия".

«Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», — приводит его слова «РИА Новости».

Фальков также отметил, что стремительное развитие новых технологий оказывает значительное влияние на рынок труда и структуру профессий. По его словам, это требует пересмотра как продолжительности обучения, так и содержания образовательных программ в вузах.

В этот же день Фальков заявил о необходимости переосмыслить понятие высшего образования в РФ. Он подчеркнул, что технологические перемены по масштабу сопоставимы с историческими периодами, менявшими уклад жизни людей, и образование не может не меняться.

