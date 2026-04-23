Умер телеведущий Алексей Пиманов 

Телеведущий Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет из-за проблем с сердцем. Об этом 23 апреля сообщил Первый канал, пишут "Известия".

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги. <...> У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года», — написал телеканал в Telegram-канале.

Коллектив телеведущего назвал его смерть невосполнимой утратой, а также выразил глубокие соболезнования его родным и близким. Пиманов более четверти века вел программу «Человек и закон» и руководил медиахолдингом «Красная звезда».

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. В студенческие годы он работал видеоинженером по выносным камерам в ТТЦ «Останкино», а потом стал оператором.

В 1996 году он стал одним из основателей ТК «Останкино», а также главным ведущим программы «Человек и закон». Позже Пиманов также стал президентом медиахолдинга «Красная звезда», где он в том числе занимался написанием сценариев для фильмов.