Дачникам назвали самый надежный способ защитить саженцы от весенних морозов

Самый надежный способ защитить саженцы от заморозков весной — нетканые укрывные материалы, поделился председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, какой материал выбрать и что делать, если растения уже пострадали.

«Спанбонд, лутрасил и агроволокно пропускают воздух, влагу и свет, но защищают от холода до минус семи градусов. Полиэтиленовая пленка тоже работает, но под ней скапливается конденсат, и растения могут перегреться. Ее лучше использовать только на дугах с обязательным проветриванием», — посоветовал Чаплин.

Материал нужно подбирать по плотности. Легкий (17–30 граммов на квадратный метр) защищает до минус двух градусов, его можно класть прямо на всходы. Средний (30–42 граммов на квадратный метр) подходит для дуговых парников и спасает до минус пяти. Плотный (60 граммов на квадратный метр и выше) используют для теплиц и укрытия кустарников, уточнил он.

Укрывать растения нужно вечером, перед заморозками, а снимать утром. Материал надо надежно закреплять, чтобы не сдуло ветром. Дополнительно, отметил специалист, поможет обильный вечерний полив — влажная почва лучше сохраняет тепло.

