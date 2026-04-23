Дачникам назвали самый надежный способ защитить саженцы от весенних морозов

Юрист Евгения Балдина предупредила о штрафах за неправильную обработку дачи или садового участка от вредителей.
К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи, но и территории для отдыха на правом берегу вблизи затона Грязного, пристани Зеленая роща и на островах Зелененьком, Поджабном, Рождественском, Голодном.
Депутат Чаплин: Лучший способ защитить саженцы от морозов — нетканые материалы.
Телеведущий Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет из-за проблем с сердцем.
22 апреля в Самаре состоялся третий средник с начала весеннего марафона чистоты.
По информации Приволжского УГМС в ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца ночи 24 апреля.
Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом 23 апреля сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху» в Национальном центре «Россия»
26 апреля в СОУНБ пройдёт встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым. Он расскажет о том, как дважды пересёк весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самый надежный способ защитить саженцы от заморозков весной — нетканые укрывные материалы, поделился председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, какой материал выбрать и что делать, если растения уже пострадали.

«Спанбонд, лутрасил и агроволокно пропускают воздух, влагу и свет, но защищают от холода до минус семи градусов. Полиэтиленовая пленка тоже работает, но под ней скапливается конденсат, и растения могут перегреться. Ее лучше использовать только на дугах с обязательным проветриванием», — посоветовал Чаплин.

Материал нужно подбирать по плотности. Легкий (17–30 граммов на квадратный метр) защищает до минус двух градусов, его можно класть прямо на всходы. Средний (30–42 граммов на квадратный метр) подходит для дуговых парников и спасает до минус пяти. Плотный (60 граммов на квадратный метр и выше) используют для теплиц и укрытия кустарников, уточнил он.

Укрывать растения нужно вечером, перед заморозками, а снимать утром. Материал надо надежно закреплять, чтобы не сдуло ветром. Дополнительно, отметил специалист, поможет обильный вечерний полив — влажная почва лучше сохраняет тепло.

 

В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
