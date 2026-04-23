Юрист: неправильная обработка дачи и садового участка от вредителей может повлечь штрафы и возмещение ущерба 

Штраф до 20 тысяч рублей может грозить за неправильную обработку дачи или садового участка от вредителей, рассказала РИА Новости юрист Евгения Балдина.

Неправильная обработка дачи и садового участка от вредителей может повлечь штрафы и возмещение ущерба. Основные нарушения связаны с неправильным использованием пестицидов и агрохимикатов, а также нарушением санитарных и экологических норм.

На личных участках запрещено использовать пестициды, предназначенные для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства. Проверить разрешенные пестициды можно на сайте Минсельхоза в государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов. Разрешенные для личного хозяйства пестициды отмечены символом "Л".

"Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами - от 1 до 2 тысяч рублей (статья 8.3 КоАП РФ). За проведение обработки рядом с источниками питьевого водоснабжения, такими как колодцы и скважины, предусмотрен штраф от 3 до 20 тысяч рублей (пункт 4 статьи 8.42 КоАП РФ). Нарушение санитарных требований, таких как дозировка и сроки обработки, может быть квалифицировано как порча земли и повлечь штраф от 3 до 5 тысяч рублей (пункт 2 статьи 8.6 КоАП РФ)", - сказала Балдина.

Юрист добавила, что если обработка причинит ущерб здоровью или имуществу соседей, то виновный будет обязан его возместить. Кроме того, обработка пестицидами может навредить животным, включая пчел. Поэтому перед началом обработки нужно предупредить соседей-пчеловодов.

"Вред здоровью животных может быть квалифицирован как вред имуществу, а если будет установлен умысел, то его могут квалифицировать как жестокое обращение с животными", - заключила юрист.