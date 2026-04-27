Второй Всероссийский аграрный диктант пройдет в конце мая

С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский агродиктант – федеральная акция по проверке знаний об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности страны. Регистрация участников и площадок уже доступна на сайте агродиктант.рф . Торжественная церемония открытия состоится в Москве, в Национальном центре «Россия», в рамках Форума тружеников села.

Проект реализует партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и федеральных министерств и ведомств.

«По итогам первого Агродиктанта мы увидели, что у граждан нашей страны есть большой интерес к теме сельского хозяйства, в том числе и у жителей мегаполисов. В этом году старт Агродиктанту дадим на знаковой площадке нашей страны в Национальном центре «Россия» на Форуме тружеников села. Также любой желающий сможет принять участие в диктанте онлайн или на одной из офлайн площадок регионов. Мы хотим, чтобы все участники Агродиктанта увидели, что агропромышленный комплекс – это не только труд, но и глубочайший интеллект, мощная, современная отрасль, к которой может быть причастен каждый», – отметил Александр Двойных, координатор проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Российское село», глава аграрного Комитета Совета Федерации.

Написать Агродиктант можно онлайн на платформе агродиктант.рф или очно на одной из организованных площадок во всех 89 регионах России. Проверить свои знания сможет каждый желающий с 26 по 30 мая. Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов за 40 минут. По итогам зарегистрированные участники получат электронный сертификат, а набравшие максимальный балл – диплом победителя.

«Результаты первого Агродиктанта показали, что интерес к сельскому хозяйству в России огромен и выходит далеко за пределы профессионального сообщества. Россельхозбанк как опорный банк отрасли видит свою задачу не только в финансовой поддержке АПК, но и в повышении финансовой и агрокультурной грамотности. Поэтому в нынешнем году мы расширили тематику диктанта, включили раздел по экономике сельского хозяйства – чтобы участники могли оценить, насколько современное агропроизводство – высокотехнологичный и инвестиционно-привлекательный бизнес. Очевидный факт: сельское хозяйство сейчас – это не только и даже не столько поле и ферма, это цифровые сервисы, биотехнологии и глобальные экспортные рынки. Уверен, Агродиктант поможет увидеть картину российского агросектора более объемно сотням тысяч новых участников», – сказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

В этом году тематика расширена: к уже знакомым блокам – растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту, агротуризму, продовольственной безопасности – добавился новый раздел «Экономика сельского хозяйства». Задания составлены с учетом возраста и уровня подготовки участника. Организации, готовые принять участников очно, могут заявить свою площадку до 18 мая.

Первый Агродиктант, прошедший в октябре 2025 года, собрал более 400 тысяч участников из всех 89 регионов России. 61% писали диктант очно, 39% – онлайн. Городские и сельские жители разделились почти поровну: 51,9% и 48,1%. Женщины участвовали активнее мужчин – 62% против 38%. Для офлайн-участия было открыто 9 тысяч площадок. Диктант писали в школах, университетах и аграрных колледжах, в НИИ, отделениях Россельхозбанка, на фермах и агропредприятиях, в музеях, библиотеках и общественных пространствах. Абсолютными победителями – с максимальными 30 баллами из 30 возможных – стали более 8 тысяч человек. 60% из них оказались людьми без профессионального аграрного образования.

Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров продовольствия. Агропромышленный комплекс активно цифровизируется и меняется быстрее, чем успевают обновляться представления о нем у большинства граждан. Агродиктант дает возможность каждому, вне зависимости от профессии и возраста, проверить себя и, при желании, узнать больше о том, на чем держится продовольственная независимость страны.