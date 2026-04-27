В Тольятти безработный украл 21 упаковку сыра

В Отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился представитель сетевого магазина с заявлением о хищении партии сыра.

Заявитель пояснил, что кража произошла в дневное время. Неизвестным с прилавка похищена 21 упаковка сыра. Причиненный ущерб заявитель оценил на сумму более 4 000 рублей.

Сотрудники полиции опросили работников торговой точки и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которые попал момент хищения товара. Используя скриншот с видеозаписи полицейские составили и распространили среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции ориентировку с описанием примет злоумышленника.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, внешне схожего с разыскиваемым и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских, задержанный — безработный местный житель 2007 года рождения, ранее судимый за грабёж.

В ходе опроса мужчина признал вину и пояснил, что похищенную сырную продукцию продал случайным прохожим, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.