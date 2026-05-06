В Самарском регионе полицейские пресекли деятельность наркодилера
В России могут ввести заградительную пошлину на мебель из-за рубежа
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей
В Промышленном районе областного центра водитель упал на проезжую часть с электросамоката
В Ставропольском районе в ДТП пострадали водители 62 и 72 лет
В Самарской области два пожара остановили на подступах к лесному фонду
В Челно-Вершинском районе горела сухая трава на площади 300 квадратных метров
6 мая Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Арест авто нарушителя ПДД в Самаре побудил его оплатить долг в 850 тысяч рублей

158
Арест авто нарушителя ПДД в Самаре побудил его оплатить долг в 850 тысяч рублей

Автолюбитель из г. Самары, накопивший долг в 850 тысяч рублей, погасил его после ареста автомобиля.

Житель областной столицы неоднократно нарушал правила дорожного движения, однако штрафы, вынесенные за неаккуратное вождение, оплачивать не спешил. В Межрайонном отделении судебных приставов во взысканию административных штрафов по
г. Самаре в отношении нарушителя было возбуждено свыше 500 исполнительных производств, а общий долг, с учетом исполнительского сбора, составил 850 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в установленный срок, а также разъяснялись последствия их неисполнения. Однако мужчина продолжал игнорировать уплату административных штрафов.

В результате совместной работы сотрудниками Госавтоинспекции принадлежащая должнику Toyota Land Cruiser была остановлена. Судебными приставами транспортное средство было арестовано, а должник предупрежден, что в случае непогашения задолженности, иномарка будет отправлена на реализацию.

Не желая расставаться с японским внедорожником, мужчина полностью погасил имеющийся долг в размере 850 тысяч рублей.

 

 

Теги: Судебные приставы

Судебные приставы взыскали ущерб за незаконную вырубку ольхи в Кошкинском районе
05 мая 2026, 11:00
Судебные приставы взыскали ущерб за незаконную вырубку ольхи в Кошкинском районе
Помимо назначения наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, суд также обязал лесоруба компенсировать причиненный ущерб. Происшествия
388
Жительница Самарской области ответит за ложный донос
04 мая 2026, 11:59
Жительница Самарской области ответит за ложный донос
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении преступления по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и назначил наказание в виде... Происшествия
617
Фирма в Новокуйбышевске задолжала другой 19 миллионов рублей
30 апреля 2026, 12:50
Фирма в Новокуйбышевске задолжала другой 19 миллионов рублей
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей, неуплата которого может повлечь за собой замену... Происшествия
743
В центре внимания
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
216
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
219
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
677
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
1145
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
592
