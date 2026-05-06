Арест авто нарушителя ПДД в Самаре побудил его оплатить долг в 850 тысяч рублей

Автолюбитель из г. Самары, накопивший долг в 850 тысяч рублей, погасил его после ареста автомобиля.

Житель областной столицы неоднократно нарушал правила дорожного движения, однако штрафы, вынесенные за неаккуратное вождение, оплачивать не спешил. В Межрайонном отделении судебных приставов во взысканию административных штрафов по

г. Самаре в отношении нарушителя было возбуждено свыше 500 исполнительных производств, а общий долг, с учетом исполнительского сбора, составил 850 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в установленный срок, а также разъяснялись последствия их неисполнения. Однако мужчина продолжал игнорировать уплату административных штрафов.

В результате совместной работы сотрудниками Госавтоинспекции принадлежащая должнику Toyota Land Cruiser была остановлена. Судебными приставами транспортное средство было арестовано, а должник предупрежден, что в случае непогашения задолженности, иномарка будет отправлена на реализацию.

Не желая расставаться с японским внедорожником, мужчина полностью погасил имеющийся долг в размере 850 тысяч рублей.