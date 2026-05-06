Лекция общества «Знание» о том, как ни стать жертвой манипуляций прошла в Тольятти

На площадке Управления Росреестра по Самарской области в городе Тольятти прошла встреча с лектором Российского общества «Знание», кандидатом юридических наук, доцентом Департамента публичного права ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Александром Ивановым. Тема лекции – «Ложные новости: как не стать жертвой манипуляций».

Достоверная и актуальная информация – одна из главных ценностей современного человека. Она позволяет развиваться, достигать новых карьерных высот, получать необходимые навыки. Российское общество «Знание» дает возможность своевременно узнавать актуальную информацию.

Спикер общества «Знание» рассказал о том, как посредством ложных новостей осуществляется манипулирование общественным мнением, привел примеры ложных новостей, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.

«Во время лекций мы смогли задать вопросы эксперту по данной теме, углубиться в детали и узнать больше о том, как не попасть на уловки аферистов и не стать жертвой манипуляций, – говорит сотрудник Самарского Росреестра Виктория Азарапина. – Такие знания – очень ценны для нас!»

«Главное преимущество подобных встреч в том, что новые идеи, знания и профессиональный опыт становятся доступны каждому», – делится своими впечатлениями от встречи эксперт общества «Знание» Александр Иванов.

Материал подготовлен пресс-службой

Управления Росреестра по Самарской области