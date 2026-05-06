В России зафиксирован рекордный рост запасов сыра на складах

В России зафиксировано значительное увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Союзмолока».

По информации отраслевой ассоциации, к началу апреля запасы сыра выросли на 21% в годовом выражении и достигли 77,1 тыс. тонн. Это на 52% выше средних значений за последние пять лет. При этом производство в первом квартале увеличилось лишь на 3% и составило 210,2 тыс. тонн.

Основным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока в 2025 году, достигший максимума за три десятилетия. Дополнительное давление на рынок оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией.

Потребительское поведение также меняется: растет спрос на более дорогие и специализированные виды сыров, включая выдержанные и сыры с плесенью, тогда как потребление полутвердых и сыросодержащих продуктов снижается.

На фоне избытка предложения отмечается умеренное снижение цен. В апреле стоимость сыров в рознице снизилась в среднем на 0,3% за месяц, при этом годовая динамика остается ниже общего уровня продовольственной инфляции.

При этом розничные сети продолжают расширять ассортимент сырной продукции, увеличивая выбор для покупателей и усиливая конкуренцию между категориями.

Как отмечается, дальнейшая динамика рынка будет зависеть от объемов экспорта и способности переработчиков сбалансировать производство с внутренним спросом, чтобы избежать дальнейшего накопления складских остатков.