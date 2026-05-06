В Хворостянском районе горели 8 тюков соломы

6 мая в 21 час 45 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Владимировка на улице Молодежной.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 121 Отряда № 45.

По прибытии огнеборцы установили, что горят 8 тюков соломы на площади 30 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б».

В 22 часа 18 минут была объявлена локализация пожара, в 22 часа 30 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 23 часа 20 минут зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.