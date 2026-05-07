Российские фермеры пригрозили уничтожить свой картофель

Фермерские объединения Новгородской и Владимирской областей пожаловались на сокращение закупок у них овощей крупнейшими торговыми сетями, поскольку те весной перешли на свежий урожай из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Об этом пишут «Известия».

Соответствующее обращение с просьбой изменить негативную тенденцию они направили первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам, главе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимиру Плотникову.

Особенно сложная ситуация сложилась с картофелем, который в большом количестве остается на складах. Если в ближайшее время закупки не увеличатся, то запасы придется утилизировать, что приведет к большим убыткам и сокращению посадочных площадей, пригрозили аграрии.