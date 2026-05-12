В Самарском театре драмы состоялся показ спектакля для участников СВО и членов их семей

10 мая в рамках празднования Дня Победы Самарский академический театр драмы им. М. Горького провел благотворительный показ спектакля «Отпуск по ранению» (16+) для участников СВО и членов их семей.

Спектакль, поставленный по одноименной пьесе Вячеслава Кондратьева, — дипломант Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Лейтенант Володька, 22-летний московский паренёк, с первого дня войны оказался на фронте. В тяжелейших боях подо Ржевом заслужил медаль «За отвагу». Летом 1942-го, после ранения и госпиталя, он получает отпуск и попадает на месяц в столицу. Ему бы радоваться, однако юный лейтенант не в силах свыкнуться с обыденной московской жизнью.

И.о. директора Самарского академического театра им. М. Горького Юрий Проничев: «Самарский академический театр драмы поздравляет всех с Днём Победы и предоставляет семьям участников СВО возможность посмотреть замечательный спектакль о любви к Родине. Это наш способ выразить своё уважение и оказать поддержку защитникам Родины и их близким за вклад в будущее нашей страны».

Участник СВО Алексей Калинин рассказал, что в 2023 году пошел на СВО добровольцем, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. Сегодня, несмотря на занятость, решил сходить в театр вместе с супругой: «Для того, чтобы после СВО влиться в обычную жизнь, необходимо посещать такие мероприятия. Я рекомендую всем нашим парням ходить, чтобы отвлечься и окунуться в атмосферу театра».