Объявлен прием заявок на творческие программы #СВОеИСКУССТВО арт-кластера Таврида

Министерство культуры РФ совместно с Росмолодежью открывает цикл образовательных программ #СВОеИСКУССТВО на базе Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида», Республика Крым, г. Судак).

Проект направлен на вовлечение участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей в сферу культуры через диалог и совместное творчество с деятелями искусства.

Для участников программы подготовлены лекции, семинары и практико-ориентированные занятия, главная цель которых – создание новых творческих продуктов и ценностно-ориентированного контента. В 2026 году обучение пройдет по пяти основным трекам: кино, (#СВОеКИНО), музыка (#СВОяМУЗЫКА), литература (#СВОяЛИТЕРАТУРА), изобразительное искусство (#СВОеТВОРЧЕСТВО), музеи (#СВОиМУЗЕИ). Программа позволит участникам освоить профессиональные навыки, пройти путь творческого осмысления личного опыта, найти единомышленников и выстроить собственную траекторию развития в искусстве.

События Арт-кластера «Таврида» включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». В этом году летние школы в Крыму в арт-кластере «Таврида» пройдут уже в двенадцатый раз.