Телефонные мошенники разыграли спектакль, чтобы выманить деньги у самарского стоматолога

В одном из мессенджеров к женщине обратился незнакомец. Отправитель представился сотрудником юридической фирмы и написал, что от ее имени оформлена доверенность на продажу автомобиля. В сообщении были указаны марка и модель машины, а также номер якобы оформленной доверенности.

После сообщения последовал звонок. Собеседник, представившийся юристом, работающим с нотариусами, подробно описал «угрозу»: доверенность якобы оформлена на подставное лицо, и машину хотят продать без ведома владелицы. Он сослался на «внутренние каналы» — якобы информация пришла от «надёжного источника в нотариате».

Злоумышленник не давал времени на размышления. Он настаивал, что действовать нужно немедленно и предложил платную помощь – за 2,5 млн рублей пообещал не допустить сделку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В качестве «финального аргумента» мошенник пообещал, что после «операции» все деньги вернутся на счёт автовладелицы. Охваченная тревогой за своё имущество, женщина начала сомневаться, но давление и спешка сделали своё дело и она согласилась.

Как только деньги ушли со счёта, связь с «юристом» прервалась. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

Полицейские напоминают о простых правилах безопасности:

никогда не переводите деньги по инструкциям незнакомцев, даже если они ссылаются на «документы» или «госструктуры»;

проверяйте информацию напрямую: если речь идёт о доверенности, звоните в нотариальную палату;

не поддавайтесь на давление — мошенники всегда торопят жертву;

используйте двухфакторную аутентификацию и установите лимиты на переводы в банковских приложениях;

расскажите пожилым родственникам о подобных схемах — они часто становятся главными мишенями мошенников.

Будьте бдительны: ваша финансовая безопасность начинается с осторожности и здравого смысла.