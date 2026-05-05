Мошенники начали рассылать поздравления с 9 Мая якобы от губернаторов

Мошенники начали рассылать вредоносные файлы под видом праздничных открыток к 9 Мая якобы от лица президента РФ Владимира Путина или губернаторов. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта».

«Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом «Вам персональное поздравление от В.В. Путина». Файл содержит трояна-стилера», — сообщила пресс-служба «РИА Новости».

Специалисты платформы порекомендовали не открывать вложения с открытками, если они поступили от неизвестных отправителей.