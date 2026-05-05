Сызранские транспортные полицейские обеспечили охрану общественного порядка во время прибытия «Поезда Победы»

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте обеспечили охрану общественного порядка и безопасности во время стоянки «Поезда Победы», который прибыл на железнодорожную станцию Сызрань-1 Самарской области.

В мероприятии приняли участие депутат Губернской Думы Сергей Гринько, Глава г.о.Сызрань Сергей Володченков, председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко, начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов, а также представитель Общественного совета при Сызранском линейном отделе Любовь Горина, общественники и представители силовых структур города.

Среди посетителей мероприятия были школьники, студенты, ветераны, и многочисленные жители города.

Перед прибытием поезда сотрудники транспортной полиции провели инструктаж с гражданами, ожидающим состав мемориального поезда, по правилам безопасного поведения в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

Во время стоянки поезда на станции у всех присутствующих была возможность ознакомиться с информацией о вакансиях и условиях службы для возможных кандидатов в ряды сотрудников транспортной полиции в рекрутинговой точке.

Благодаря слаженному взаимодействию организаторов мероприятия и правоохранительных органов, а также эффективному контролю и оперативному реагированию, сотрудники полиции обеспечили безопасную обстановку для посещения уникальной экспозиции жителями и гостями города.

Нарушений общественного порядка в ходе проведения мероприятия не допущено.