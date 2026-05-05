В Самарском политехе расширили лабораторно-исследовательскую базу

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
число самозанятых в России превысило 15 миллионов
Число самозанятых в России превысило 15 миллионов
В Тольятти нашли опасные томаты
В Тольятти нашли опасные томаты
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В Сызрани водитель сбил подростка
В Сызрани водитель сбил подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.44
0.64
EUR 88.27
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском политехе расширили лабораторно-исследовательскую базу

173
В Самарском политехе расширили лабораторно-исследовательскую базу

В Самарском государственном техническом университете появилось оборудование для изучения свойств материалов в условиях высоких температур. Это стало возможным благодаря поддержке регионального Правительства.

«Модернизация лабораторной базы – это стратегический шаг для развития региональной науки и подготовки инженерных кадров, который полностью соответствует приоритетам, обозначенным Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Новое оборудование позволит учёным и студентам Самарского политеха проводить исследования на более высоком уровне, а также укрепит позиции университета в федеральных научных программах. Такие инициативы будут способствовать научным открытиям и практическому внедрению передовых технологий в промышленность региона», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

На кафедре «Промышленная теплоэнергетика» завершён монтаж нового высокотехнологичного оборудования, среди которого две муфельные высокотемпературные печи интенсивного нагрева, сушильный шкаф, установка нагрева излучением и климатическая камера. По техническим параметрам печи способны за короткое время нагреть помещённые внутрь образцы до 1400 градусов, что позволит учёным университета исследовать поведение материалов в среде, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации.

«Развитие отечественной промышленности, особенно в таких высокотехнологичных секторах, как энергетическое и тяжелое машиностроение, невозможно без прочного научного фундамента и современных инженерных кадров», - уверен депутат Государственной Думы, член Комитета по промышленности и торговле Андрей Трифонов. «Расширение лабораторной базы Самарского политеха - это не просто университетский проект, а прямой вклад в технологический суверенитет страны. Исследования свойств материалов при экстремальных температурах, о которых идёт речь, критически важны для качества и надёжности российской продукции. Именно поэтому партия «Единая Россия» последовательно поддерживает инициативы, которые сближают науку, образование и реальный сектор экономики. Это - основа для прорыва в импортозамещении и укрепления оборонной мощи России», - отметил депутат.

Как отмечает доцент кафедры Андрей Попов, теперь появится возможность испытывать образцы пористых материалов из керамики и металлов, наблюдая за изменениями их структуры и свойств под воздействием экстремальных температур – подобного оборудования ранее в университете не было. Исследования тепловых процессов в химической технологии ведёт молодёжная лаборатория «ТермоХим», и ожидается, что новые установки позволят учёным участвовать в федеральных конкурсных программах, связанных с изучением свойств материалов при интенсивном нагреве.

«Запуск оборудования существенно расширяет возможности университета в области термических испытаний различных изделий, в том числе для реализации текущих проектов РНФ и задач молодежных лабораторий», – подчеркнул проректор по научной работе Антон Еремин.

Студенты уже приступили к работе с новыми печами: по словам третьекурсника Владислава Крутова, практика стала намного интереснее и познавательнее. Старший преподаватель Софья Зинина поясняет, что оборудование необходимо для исследования теплофизических свойств образцов, в том числе ячеистых конструкций, изготовленных с помощью аддитивных технологий. Такие материалы могут использоваться в авиации и космической технике, где важна устойчивость к экстремальным нагрузкам.

Фото: пресс-служба Самарского политеха

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
219
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
539
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
634
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
781
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
607
Весь список