В Самарском политехе расширили лабораторно-исследовательскую базу

В Самарском государственном техническом университете появилось оборудование для изучения свойств материалов в условиях высоких температур. Это стало возможным благодаря поддержке регионального Правительства.

«Модернизация лабораторной базы – это стратегический шаг для развития региональной науки и подготовки инженерных кадров, который полностью соответствует приоритетам, обозначенным Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Новое оборудование позволит учёным и студентам Самарского политеха проводить исследования на более высоком уровне, а также укрепит позиции университета в федеральных научных программах. Такие инициативы будут способствовать научным открытиям и практическому внедрению передовых технологий в промышленность региона», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

На кафедре «Промышленная теплоэнергетика» завершён монтаж нового высокотехнологичного оборудования, среди которого две муфельные высокотемпературные печи интенсивного нагрева, сушильный шкаф, установка нагрева излучением и климатическая камера. По техническим параметрам печи способны за короткое время нагреть помещённые внутрь образцы до 1400 градусов, что позволит учёным университета исследовать поведение материалов в среде, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации.

«Развитие отечественной промышленности, особенно в таких высокотехнологичных секторах, как энергетическое и тяжелое машиностроение, невозможно без прочного научного фундамента и современных инженерных кадров», - уверен депутат Государственной Думы, член Комитета по промышленности и торговле Андрей Трифонов. «Расширение лабораторной базы Самарского политеха - это не просто университетский проект, а прямой вклад в технологический суверенитет страны. Исследования свойств материалов при экстремальных температурах, о которых идёт речь, критически важны для качества и надёжности российской продукции. Именно поэтому партия «Единая Россия» последовательно поддерживает инициативы, которые сближают науку, образование и реальный сектор экономики. Это - основа для прорыва в импортозамещении и укрепления оборонной мощи России», - отметил депутат.

Как отмечает доцент кафедры Андрей Попов, теперь появится возможность испытывать образцы пористых материалов из керамики и металлов, наблюдая за изменениями их структуры и свойств под воздействием экстремальных температур – подобного оборудования ранее в университете не было. Исследования тепловых процессов в химической технологии ведёт молодёжная лаборатория «ТермоХим», и ожидается, что новые установки позволят учёным участвовать в федеральных конкурсных программах, связанных с изучением свойств материалов при интенсивном нагреве.

«Запуск оборудования существенно расширяет возможности университета в области термических испытаний различных изделий, в том числе для реализации текущих проектов РНФ и задач молодежных лабораторий», – подчеркнул проректор по научной работе Антон Еремин.

Студенты уже приступили к работе с новыми печами: по словам третьекурсника Владислава Крутова, практика стала намного интереснее и познавательнее. Старший преподаватель Софья Зинина поясняет, что оборудование необходимо для исследования теплофизических свойств образцов, в том числе ячеистых конструкций, изготовленных с помощью аддитивных технологий. Такие материалы могут использоваться в авиации и космической технике, где важна устойчивость к экстремальным нагрузкам.

