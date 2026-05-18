Сызранец украл велосипед из подъезда многоквартирного дома

В мае текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от местной жительницы 1971 года рождения о хищении из подъезда велосипеда сына стоимостью 10 000 рублей.

Женщина предоставила полицейским фотографию, документы и подробное описание транспортного средства. Получив заявление, сотрудник дежурной части ориентировал на розыск похищенного автопатрули и личный состав.

Велосипед хранился на первом этаже под лестницей без защитных устройств. Изучив полученные сведения, оперуполномоченные предположили, что к совершению хищения, возможно, причастен ранее судимый за кражу местный житель 1971 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный дал признательные показания и пояснил: заметив оставленный в подъезде без присмотра велосипед, убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и забрал транспортное средство для личного использования.

В дальнейшем мужчина добровольно, в присутствии понятых, выдал похищенное имущество полицейским, которое в скором времени будет возвращено законному владельцу.

В настоящее время в отношении злоумышленника Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

